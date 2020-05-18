РИАМО – 18 мая. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации не приняло предложение губернаторов о приостановке действия постановления правительства, которое упрощает доступ на российский рынок генно-модифицированной (ГМО) сои для кормов животных, сообщает РБК.

Речь идет о постановлении, принятом 16 апреля 2020 года. До этого власти ужесточали оборот ГМО. Продукцию, полученную с применением ГМО, разрешено было ввозить, только если она прошла процедуру государственной регистрации. Теперь без госрегистрации можно ввозить соевые бобы и шрот, безопасность которых подтвердит Россельхознадзор.

«Соевые бобы и шрот (продукт их переработки) — важнейший источник белка растительного происхождения, они широко применяются в животноводстве», – сказал исполнительный директор Национального кормового союза Сергей Михнюк.

В Минсельхозе считают, что отмена госрегистрации для такой продукции должна поддержать животноводов и не допустить роста себестоимости их продукции. Однако постановление обеспокоило аграриев в ряде регионов. Как отметил Михнюк, упрощение доступа на рынок ГМО-сои позволит снизить цены, но оно несет и скрытые риски для отечественных проектов по переработке сои.

Инициировать приостановку постановления просил у губернатора Калининградской области Антона Алиханова крупнейший переработчик сои – группа «Содружество», предупреждая о риске бесконтрольного импорта в Россию сои с ГМО. В конце апреля в Минсельхоз также обратились: губернатор Белгородской области Евгений Савченко, глава Курской области Роман Старовойт и глава Липецкой области Игорь Артамонов.

По мнению Минсельхоза, на данный момент основания для отмены или приостановления действия документа отсутствуют. В министерстве заверили, что безопасность такой продукции будут подтверждать. Контроль за качеством сырья обеспечат проверки Россельхознадзора.

Ранее президент России Владимир Путин в 2016 году запретил ввоз в РФ, а также выращивание на ее территории семян растений, чья генетическая программа изменена с использованием методов генной инженерии.