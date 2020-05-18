РИАМО - 18 мая. С 8 по 14 июня состоится онлайн-рынок аудиовизуального российского контента Key Buyers Event: digital edition, на платформе зарегистрировались более 120 отечественных компаний, сообщила журналистам в понедельник генеральный директор «Роскино» Евгения Маркова.

«Когда мы говорили о проведении такого рынка, мы не ожидали заявок больше 50-60 со всей страны. В данный момент в мероприятии участвует более 120 компаний, довольно широкая география. Большинство участников из города Москвы», — сказала Маркова.

В прошлом году Key Buyers Event собрал 42 зарубежные компании и 30 российских. Организация презентаций проектов отечественной киноиндустрии в онлайн-формате позволяет охватить гораздо большее количество иностранных участников.

«У нас 150 зарегистрировавшихся зарубежных коллег. <...> Очень большая доля японских участников. <...> И это только за две недели», — добавила Маркова.

Участников Key Buyers Event ожидает деловая и культурная программа, а также индивидуальные встречи с покупателями анимационной продукции и кинопродукции.

По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, на пяти последних мероприятиях, организованных для поддержки отечественной киноиндустрии, было представлено порядка 250 российских проектов.

«На сегодняшний день уже заключено контрактов на более 7 миллионов долларов», — отметил Фурсин.