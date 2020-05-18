РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 мая. В городском округе Мытищи работает комиссия для рассмотрения обращений медицинских работников, куда они могут направить свои вопросы и предложения, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Для рассмотрения всех вопросов и предложений медицинских работников в городском округе Мытищи работает комиссия по рассмотрению обращений медработников учреждений здравоохранения горокруга», - говорится в сообщении.

Обратиться можно по телефонам 8 (498) 500 10 31 и 8 (495) 586 41 45, e-mail: AdminMytyshi@yandex.ru, Kadrumgkb@yandex.ru.