РИАМО – 18 мая. Нейропсихолог Кубат Каниметов рассказал, что дистанционное обучение опасно полным отсутствием интерактивности и ощущения конкурентной среды.

Он подчеркнул, что школьникам при онлайн-обучении сложнее концентрировать внимание из-за недостатка интерактивных заданий и нахождения в домашних условиях.

«Все родители должны подстроить свой график под онлайн-обучение ребенка. Они должны выполнять все те самые социальные роли, которые они выполняют в рамках обычного классического образования. Например, мама или папа готовят завтрак, бабушка собирает ребенка в школу, делает вместе с ним домашнее задание. Они не сидят и смотрят телевизор, они не относятся к самоизоляции, как к выходному дню», – отметил Каниметов в эфире радио Sputnik.

Специалист призвал создать такие условия дома, чтобы они не отличались от классической формы обучения. Он подчеркнул, что есть спектр, в котором онлайн-обучение пока не может конкурировать с обычным обучением.

«Это сфера конкурентоспособности, стрессоустойчивости, стратегического мышления и планирования своих действий в групповой среде. Конечно, когда дети находятся в классе, они так или иначе конкурируют – кто быстрее руку поднимет, кто быстрее контрольную работу сдаст, кто получит «пять», – добавил Каниметов.