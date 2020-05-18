РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мая. Общественники Подмосковья не выявили нарушений в содержании задержанных в территориальных отделах и пунктах полиции Подольска, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Секретарь и член общественного совета при ГУ МВД России по Московской области Вячеслав Кузнецов и Сергей Леонов совместно с председателем общественного совета при УМВД России по Подольску Вячеславом Поповым проверили помещения для содержания задержанных в территориальных отделах и пунктах полиции округа.

«В ходе проверки общественники произвели осмотр камер для содержания задержанных на предмет оборудования вытяжной вентиляцией и соответствия размещения электрических ламп, а также сроки годности сухих пайков, наличие постельного белья, книги учета лиц, доставляемых в дежурные части территориальных отделов и актуальность информационных стендов», — говорится в сообщении.

По итогам проверки общественники положительно оценили работу сотрудников полиции по содержанию задержанных и пожелали полицейским успехов в службе.