РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 мая. На территории городского округа Мытищи планируют организовать уличное радио в общественных местах, в эфире будут новости Подмосковья, сообщается в Instagram-аккаунте горокруга.

«Уважаемые мытищинцы! Нам очень важно ваше мнение. Есть идея организовать уличное радио в общественных местах. В радиоэфире будут новости Подмосковья и нашего округа, программы об известных и малоизвестных исторических местах в Мытищах, о людях округа и их делах на благо Мытищ, а также спокойные музыкальные композиции», - говорится в сообщении.

Проголосовать за место, где следует установить радио можно в Instagram-аккаунте администрации округа. На выбор жителям предоставили семь вариантов мест для размещения: центральный парк, Мытищинский лесопарк, спортивные объекты, детские площадки, территории возле учреждений культуры, остановки, а также можно предложить свой вариант.