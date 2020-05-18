РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мая. Дорожники отремонтируют более 74 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия на Большой Серпуховской улице в Подольске, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В Подольске начался ремонт региональных дорог. Так, дорожные работы ведутся на автодорогах Старосимферопольское шоссе - Слащево, ММК - Сертякино и Старосимферопольском шоссе, а также на улице Большой Серпуховской. Здесь фрезеруют дорожное полотно, укладывают новое асфальтовое покрытие, меняют бордюры. На Большой Серпуховской планируется отремонтировать покрытие площадью 74,2 тысячи квадратных метров - от площади Ленина до надземного перехода в Кутузово», - говорится в сообщении.

Также отремонтируют региональные дороги по улицам: Ленинградская, 43-й Армии, проспект Ленина, Октябрьский проспект; в микрорайоне Климовск на улицах Индустриальная, Ихтиманская, Школьная и Вокзальная.

Всего в 2020 году запланирован ремонт 14 участков дорог регионального значения, при этом в перечень подлежащих к ремонту были включены дороги, набравшие наибольшее количество голосов жителей на портале «Добродел». Также будут отремонтированы 54 муниципальные дороги в разных микрорайонах Подольска.