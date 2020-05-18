РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 18 мая. Партия «Единая Россия» с 25 по 31 мая в Люберцах проведет предварительное онлайн-голосование для последующего участия в довыборах в муниципальный совет депутатов, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии.

В городском округе Люберцы прошло заседание «Партийный час».

«Выдвижение кандидатов завершилось 15 мая. Люберецкое местное отделение партии проведет процедуру предварительного голосования удаленно с 25 по 31 мая. Для этого партия создала специальную цифровую платформу, позволяющую проголосовать в один клик. Для участия в предварительном голосовании заявлены семь кандидатов. В сентябре в городском округе Люберцы пройдут довыборы в местный Совет депутатов по избирательному округу №7», — сказал исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Беловодский

Агитировать за себя кандидаты смогут сразу после выдвижения и по 24 мая. В ходе «Партийного часа» было отмечено, что помимо основных документов на участие для кандидатов добавилась необходимость подавать предложения по реализации послания Федеральному собранию президента России Владимира Путина от 15 января 2020 года.

«Обязательными требованиями к кандидатам по-прежнему остаются: наличие гражданства и пассивного избирательного права, отсутствие судимости и активов за границей. Кандидатами могут стать как члены и сторонники партии, так и беспартийные», — пояснил Беловодский.

В Московской области в текущем году, в Единый день голосования, пройдут выборы в 15 городских округах, будет разыграно 180 мандатов.