РИАМО - 18 мая. Компания «Сигма-Софт» интегрировала в свои продукты возможность удобного и быстрого оформления поручительства Страхового Дома ВСК по уплате таможенных налогов и пошлин, говорится в сообщении пресс-службы страховой компании.

Поручительство ВСК принимается таможенными органами РФ в качестве меры обеспечения по таможенному транзиту.

«Оформление такого поручительства через информационную систему ЭД.СИГМА-СОФТ.РФ происходит на основании заполненной электронной транзитной декларации в один клик. Период оформления не превышает нескольких минут, а реквизиты автоматически вносятся системой в электронную таможенную декларацию», — говорится в сообщении.

Решение существенно ускорит и упростит выпуск товаров по процедуре таможенного транзита. Страховой Дом ВСК предлагает выгодные условия работы по данному сервису, а также имеет ресурсы для любых сумм обеспечения.