РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 мая. 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили на территории городского округа Мытищи за минувшие сутки, всего в муниципалитете теперь 974 зарегистрированных случая заболевания, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области за сутки выявили 907 новых случаев коронавируса.

«Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 28 290 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончалось 268 человек. Выздоровели и выписались 3 361 человек. В городском округе Мытищи выявили 974 случая заболевания», - говорится в сообщении.

17 мая количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции на территории городского округа составляло 924.

В Московской области по вопросам коронавируса работает горячая линия: 8 (800) 550-50-30.

Все жители региона должны соблюдать режим самоизоляции, также обязательно ношение маски в общественных местах.