РИАМО - 18 мая. Сотрудники следственного комитета Подмосковья проведут проверку информации из СМИ о получении малолетним мальчиком ожогов в подмосковных Химках, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области.
«Из сообщения средств массовой информации следует, что ребенок был доставлен из городского округа Химки в одну из московских больниц с ожогами 20% поверхности тела, которые он получил дома, опрокинув на себя чашку с кипятком», – говорится в сообщении.
В настоящий момент устанавливаются все факты произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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