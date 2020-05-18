РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 мая. В подмосковных Мытищах проводится акция «Подари маску», организованная общественной организацией «Многодетные семьи Мытищи», сообщается на сайте администрации городского округа.

«Акция «Подари маску» набирает обороты. Авдюшева Людмила стала первой, кто незамедлительно откликнулся. Многодетная мама троих детей не смогла остаться в стороне от проблемы, которая волнует сейчас каждого второго. Мы рады, что люди хотят внести свой вклад в борьбу с новым заболеванием, и теперь они могут это сделать», - говорится в сообщении.

Всех, кто готов присоединиться к акции, попросили звонить по телефону: 8 (903) 724-63-32.