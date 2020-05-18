РИАМО – 18 мая. В креветках двух из семи проверенных торговых марок обнаружили повышенное содержание мышьяка при повторном исследовании, сообщает Газета.ru.

«У потребителей само слово «мышьяк» вызывает опасение. Однако последние исследования зарубежных ученых показывают, что содержащийся в организме водных беспозвоночных мышьяк может быть неопасным для человека», — говорится в сообщении.

Микробиологические показатели у всех исследованных торговых марок соответствовали установленным требованиям.

После повторного исследования ни в одной из марок не выявили превышений по содержанию тяжелых металлов и радионуклидов (стронция и цезия).

Однако, исследование показало, что продукт одной торговой марки содержал больше влаги, чем требуется.