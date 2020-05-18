РИАМО - 18 мая. В подмосковных больницах всегда есть запас средств индивидуальной защиты на месяц, иногда даже на два, сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

«Двухнедельный запас всегда был, так как поставки осуществлялись каждую неделю. Сейчас ситуация строго контролируется, и мы обеспечиваем уже не двухнедельный, а месячный запас, а по определенным видам защиты и двухмесячный», — сказала Стригункова в интервью газете «Коммерсант», опубликованном в понедельник.

Она объяснила, что речь идет о защитных костюмах, респираторах, бахилах и очках. У Минздрава Подмосковья есть подведомственное учреждение, которое отвечает за закупку и поставку средств индивидуальной защиты в медучрежения.

«Уже 26 организаций на территории области начали производить маски или расширили их производство», — подчеркнула глава ведомства.

Министр здравоохранения Московской области рассказала, что в сутки эти предприятия производят 680 тысяч масок, а в скором времени откроется производство в Бронницах, где мощность составит 2 миллиона масок в сутки.

Стригункова отметила, что в регионе наладили производство защитных костюмов, но пока шьют опытные образцы. Министр надеется, что в скором времени эти предприятия смогут обеспечивать средствами защиты всю Московскую область.

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Текстовая трансляция

18 МАЯ

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Мы миновали эту историю практически полностью. Я знаю, что ряд учреждений пытались это практиковать: делали расчет не по тому, сколько человек смен отработал, а сколько часов. Но мы выплачиваем так: если человек отработал пусть даже с одним больным за смену, он все равно получает выплату за полную смену

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Я подписал постановление, чтобы и промышленные предприятия, и строительные компании приступили к экономической деятельности. Мы не открыли большие моллы, торговые центры, которые торгуют строительными материалами. Каждый глава, контролер на местах, собственник обязан следить за соблюдением новых стандартов

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