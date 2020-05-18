Одной из обсуждаемых тем минувшей недели стало внесение в Госдуму поправок к закону «О полиции», расширяющих полномочия сотрудников МВД. Среди прочего, предлагается наделить полицейских правом вскрывать автомобили, а также проводить досмотр граждан при оцеплении в том числе жилых домов и зданий. У законопроекта нашлось немало как сторонников, так и противников. Однако эксперты уверены, что он позволит эффективнее пресекать и раскрывать преступления. Подробности о новом документе – в материале РИАМО.

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Представятся задним числом

Одна из поправок дает право полицейскому представиться задержанному уже после того, как его опасные действия прекращены. По действующим правилам сотрудник МВД всегда должен представляться — называть свои должность, звание и фамилию при обращении к гражданину, или, когда обращаются к нему.

Однако на практике возникают ситуации, когда стражи порядка должны действовать незамедлительно, и времени на то, чтобы представиться, у них просто нет. Но по действующим правилам они нарушают закон.

Поэтому новый законопроект предлагает разрешить полицейским представляться гражданам уже после того, как преступление пресечено и угроза жизни как самих стражей порядка, так и других граждан миновала.

«Зачастую секунды на представление могут стоить жизни не только сотруднику полиции, но и лицу, которому необходима помощь. Мы не лишаемся представления сотрудника правоохранительных органов, но получаем возможность оперативно реагировать на экстренную ситуацию», — говорит член общественного совета при столичном главке МВД и лидер общественного движения «Гражданин» Юрий Шаркович.

Действие на опережение

Вторая из ключевых поправок предлагает наделить полицейских правом применять «обнаженное огнестрельное оружие» при задержании, если преследуемый попытается не только прикоснуться к оружию, но и «совершить иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».

Суть этого предложения в том, что сегодня полицейский вправе применить оружие, если преступник отказывается подчиниться и приближается к стражу порядка или пытается прикоснуться к его оружию. Однако до сих пор закон не учитывал такой момент, как угроза нападения каким-либо иным способом. Речь идет о ситуациях, когда злоумышленник, несмотря на все предупреждения полицейского с «обнаженным огнестрельным оружием», замахивается на него, например, ножом, или старается ослепить.

В этих ситуациях сотрудникам МВД также предлагается дать право использовать табельное оружие, не дожидаясь наступления тяжких последствий.

Как отмечает зампредседателя общественного совета при МВД России, замглавы Общественной палаты России, доктор юридических наук, профессор Владислав Гриб, подобные стандарты существуют во всех западных странах. «При этом по каждому применению оружия полицейские дают объяснения вышестоящему начальству, а затем прокуратуре. И кардинальных изменений по сравнению с общепринятой полицейской практикой в мире я не вижу», - говорит он.

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Досмотр при оцеплении жилых домов и зданий

Третье нововведение касается права полиции оцеплять или блокировать территории, жилые дома, строения и другие объекты. Согласно поправкам, в границах оцепления полицейские смогут проводить личный осмотр граждан, находящихся при них вещей, предметов, механизмов, веществ и осматривать транспорт.

Сегодня полицейские имеют право проводить личный осмотр граждан и их вещей при проходе в общественные места или на объекты, где проводятся публичные и массовые мероприятия. При этом в случае отказа от досмотра граждан могут не допускать вовсе.

Внесенный в Госдуму законопроект предлагает определить конкретные меры, которые полицейский сможет применять при оцеплении или блокировании объектов. Речь, среди прочего, идет об осмотре граждан и автомобилей, в том числе с применением технических средств, чтобы не допустить в зону оцепления запрещенные предметы.

«Поправки в закон «О полиции» направлены на борьбу с современными преступлениями, это касается и досмотра автомобилей. Тот же каршеринг сегодня используется преступниками», — объясняет член общественного совета при столичном главке МВД и совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов.

По его мнению, массовые мероприятия требуют особого подхода полиции, а техника позволяет полицейским проводить досмотр на месте, иначе могут погибнуть люди.

Вскрытие во спасение

Одна из самых обсуждаемых поправок закона «О полиции» дополняет его отдельной статьей о вскрытии транспортного средства. Предлагается дать полицейским право вскрывать машины для спасения жизни граждан, для предотвращения преступления, а также «для обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях».

Если авто вскроют в отсутствие владельца, то его должны проинформировать об этом в течение 24 часов с момента вскрытия. При этом, согласно поправкам, сотрудник полиции не несет ответственности за вред, причиненный при вскрытии автомобиля, если он действовал на законных основаниях.

Как объясняют авторы законопроекта, в полицейской практике встречаются случаи, когда подозреваемые блокируются в машинах или родители надолго оставляют своих детей в салонах автомобилей, тем самым подвергая их опасности. В таких ситуациях вскрытие машины — единственный выход из положения.

«Важно, что полиция получит возможность вскрывать транспортные средства граждан только в строго определенных случаях — например, для спасения жизни или здоровья человека», — отмечает секретарь общественного совета при столичном главке МВД, заместитель гендиректора ООО «Российское авторское общество» Вадим Бреев.

По его словам, все положения законопроекта основаны на анализе правоприменительной практики, в ходе которого был выявлен ряд проблем.

Кроме того, в законопроекте отдельно прописана возможность вскрытия автомобиля полицейскими в присутствии владельца – в тех случаях, когда стражи порядка подозревают его в наличии запрещенных предметов или состоянии алкогольного опьянения.

Эта поправка также связана с практикой сотрудников МВД: порой водители, заподозренные в нарушении закона, блокируют двери машин и не выполняют законные требования полицейских. Если поправки будут приняты, стражи порядка в подобных случаях получат полное право вскрыть автомобиль.

Но перед этим полицейские будут обязаны представиться, предъявить документы и разъяснить водителю и всем людям, находящимся в салоне, их права и причину вскрытия.

«Закон предусматривает механизм, который гарантирует защиту собственников транспортных средств от неправомерных действий полицейских», — подчеркивает ректор Московского государственного юридического университета имени Кутафина Виктор Блажеев. По его словам, такие жесткие меры существуют во многих странах мира — в США, Германии, Южной Корее и странах Скандинавии.

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Полицейский иммунитет

Наконец, в законе «О полиции» предлагается включить норму, согласно которой сотрудники МВД не подлежат преследованию за действия, совершенные при выполнении должностных обязанностей.

Как отмечают авторы законопроекта, это положение должно стать дополнительной гарантией правовой защиты полицейских. Ответственность стража порядка полностью исключается, если его действия в полной мере соответствовали требованиям Конституции и законов России.

«Сейчас необходимо разобрать те предложения, которые обсуждаются наиболее жарко, со стороны целесообразности, то есть с какой целью предлагается конкретный правовой инструмент», — заключает член общественного совета при столичном главке МВД, лидер общественного движения «Гражданин» Юрий Шаркович.

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