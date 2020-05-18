РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 мая. Домодедовский спортсмен Александр Барашков попал в Книгу рекордов СНГ за выполнение акробатического элемента Snake, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте».

«Домодедово впервые попал в Книгу Рекордов СНГ. И сейчас оформляется заявка на Книгу Рекордов Европы. Напомним, в 2018 году Александр Барашков преодолел с помощью акробатического элемента Snake 33 метра и 40 сантиметров», — говорится в сообщении.

За достижения спортсмена не только отметили в Книге рекордов СНГ, но и наградили медалью, дипломом и Золотой звездой Рекордсмена России.

16 мая спортсмен совершил попытку попасть в Книгу Рекордов Гиннесса в дисциплине Crossfit. В настоящее время две заявки находятся на рассмотрении.