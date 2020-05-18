РИАМО - 18 мая. В Московской области каждый день заступают на дежурство около одной тысячи бригад скорой и неотложной помощи, нагрузка на скорую помощь увеличилась с 7 тысяч вызовов в день до 15 тысяч, сообщила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

«Когда мы начали анализировать эти вызовы, то поняли, что большее количество вызовов — это все-таки вызовы неотложной помощи, их число возросло на 300%. Поэтому мы усилили работу службы неотложной медицинской помощи при поликлиниках, дополнительно вывели на линию 300 машин силами областного учреждения «Мострансавто», — сказала Стригункова в интервью газете «Коммерсант», опубликованном в понедельник.

По словам главы Минздрава Подмосковья, 30 водителей «Мострансавто» пошли работать на скорую помощь, в результате количество нормативных доездов увеличилось на 10%. Нормативы для оказания помощи остались прежними, экстренную помощь нужно оказать за 20 минут, неотложную – в течение двух часов.

Глава ведомства уточнила, что длительность обслуживания вызов увеличилась еще и из-за того, что пациентам с подозрением на коронавирусную инфекцию перед госпитализацией делают КТ-обследование. Но это снизило риски массовых заражений в больницах.

Ранее в Красногорске жаловались на скорость бригад скорой помощи и нехватку кадров.

Стригункова рассказал, что в Красногорске на сегодняшний день работает 20 бригад скорой помощи. В округе проанализировали тенденцию вызовов и выяснила, что больше всего вызовов приходится на первую половину дня с 08:00 о 12:00 и на вторую половину дня с 17:00 до 23:00.

«Поэтому мы проанализировали ситуацию в ряде населенных пунктов, в том числе в Красногорске, и перераспределили количество бригад в течение суток. Мы также увеличили само время работы: раньше бригады неотложной помощи работали с восьми утра до восьми вечера. Сейчас они работают до 23:00. Ситуация стабилизировалась», — подчеркнула Стригункова.

Она отметила, что для увеличения количества бригад к работе скорой и неотложной помощи привлекли врачей их поликлиник, узкопрофильных специалистов и 120 ординаторов. Их всех трудоустроили, поэтому они получат федеральные и региональные выплаты, положенные медиков, которые работают с коронавирусом.

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Текстовая трансляция

18 МАЯ

- Глава Минздрава Подмосковья заявила, что в регионе разобрались с недоплатами медикам.

Мы миновали эту историю практически полностью. Я знаю, что ряд учреждений пытались это практиковать: делали расчет не по тому, сколько человек смен отработал, а сколько часов. Но мы выплачиваем так: если человек отработал пусть даже с одним больным за смену, он все равно получает выплату за полную смену

- Москва потратила более 110 млрд рублей на борьбу с коронавирусом. Деньги на борьбу с эпидемией продолжают выделять.

- Лобня лидирует по уровню самоизоляции в Подмосковье. По данным на 13 часов, на второй строчке со значением индекса самоизоляции 2,9 балла оказалось поселение Московский в новой Москве, на третьем месте по самоизоляции жителей – район Балашихи Железнодорожный с индексом 2,8 балла.

- Воробьев призвал предприятия Подмосковья следить за соблюдением стандартов безопасности. В случае выявленных нарушений организации будут закрывать.

Я подписал постановление, чтобы и промышленные предприятия, и строительные компании приступили к экономической деятельности. Мы не открыли большие моллы, торговые центры, которые торгуют строительными материалами. Каждый глава, контролер на местах, собственник обязан следить за соблюдением новых стандартов

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Москве бесплатно проверят 12 млн жителей на наличие Covid‑19. Тест гражданам предложили сдать столичные власти.

- 14,4 тысячи коек для пациентов с коронавирусом создали в Подмосковье. Лечение коронавирусные пациенты проходят в федеральных и частных клиниках.

- За сутки в России зарегистрировали 8 926 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 921 заболевших. В Москве - 3 238.

- В Подмосковье выявили почти две тысячи случаев заражения коронавирусом среди медиков, умерло от пневмонии и коронавируса 16 медработников.

- Коронавирус выявили у 1617 российских военнослужащих. Число вылечившихся от коронавируса в российской армии составило уже 830 человек.

- 1423 жителя столицы выздоровели от коронавируса после соответствующего лечения. За все время в Москве от Covid-2019 вылечились 28 913 пациентов.

- Еще 77 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. Всего с начала пандемии в городе умерли 1580 пациента с коронавирусом.