РИАМО - 18 мая. Подмосковным водителям следует проявлять особую осторожность на этой неделе в связи с резким похолоданием, пик холода придется на понедельник и ночь на четверг, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Сегодня в течение дня в северной части региона ожидается дождь, а на неделе возможен снег. К субботе погода улучшится — воздух прогреется до плюс 15 градусов», - говорится в сообщении.

Министерство напомнило водителям и пешеходам о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения.

«Будьте аккуратны и внимательны, особенно в зонах пешеходных переходов», - добавляется в материале.