РИАМО - 18 мая. Около 500 предложений поступило на конкурс на лучшее название нового здания музея на Красной площади в Москве, в финал прошли четыре заявки, но окончательное решение будет принято позже, сообщила в понедельник генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.

«Новое здание и новое музейное пространство нуждается в определенном названии. Мы провели конкурс, который был объявлен 10 марта, и разработали большую концепцию — сделали сайт, который посвящен этой проблеме. Мы получили около 500 различных предложений, из которых выбрали четыре», — сказала Гагарина в ходе онлайн пресс-конференции.

Так, финалистами конкурса стали Антон Латынин, который предложил назвать новое здание музея «Красная палата», Александр Змеул — «Корпус Клейна», Алексей Федоров, он предложил название «Новая Оружейная палата» и Константин Мишуровский, его вариант — «Кремлевские музейные ряды». Гагарина отметила, что эти названия набрали наибольшее число голосов, но окончательное решение жюри конкурса объявит позже.

Она уточнила, что в состав жюри конкурса вошли президент ГМИИ имени А.С. Пушкина Ирина Антонова, заместитель генерального директора Музеев Московского Кремля по науке Андрей Баталов, директор музея Garage Антон Белов, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, пианист Денис Мацуев, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, стрит-арт художник Покрас Лампас и другие.

«Нам очень приятно, что все так активно включились в эту историю. Я надеюсь, что в ближайшее время после того, как мы выйдем из карантина, мы все соберемся и еще раз обсудим, выработаем окончательное решение, которое представим зрителям», — добавила Гагарина.

По ее словам, строительство нового здания музея на Красной площади должно завершиться в конце 2021 года, но при этом его открытие может состоится в конце 2023 года — в начале 2024 года, когда будут перевезены все коллекции музея.