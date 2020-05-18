РИАМО - 18 мая. Реставрационные работы начали возобновлять в Москве, за время эпидемии ни один объект не пострадал, сообщил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

«Это непростой период для реставраторов, для реставрации, для памятников. Мы постепенно выходим из этого периода. Ни один объект не пострадал. Реставраторы перед временным прекращением работ провели консервационные мероприятия. Этот период объекты Москвы пережили без потерь. Сейчас на основе рекомендаций Роспотребнадзора и медиков реставрационные работы продолжаются», - сказал Емельянов.

Он отметил, что в приоритете возобновили работы в больнице на Яузской — бывшей усадьбе Баташева. Также началась реставрация скульптуры на доме по адресу: Ленинский проспект, 37.

«Мы стараемся, чтобы наши подрядчики соблюдали все требования — минимизация контактов, обязательное ношение масок, смена масок каждые три часа, дезинфекция помещений», - заключил Емельянов.

По его словам, реставрационный сезон в городе только начинается. Ежегодно в столице завершаются работы в среднем по 200 объектам.

«Надеюсь, что мы и дальше этот непростой период проживем без потерь. Итоги 2020 года, я думаю, нас не разочаруют. У нас впереди подведение итогов на конкурсе «Московская реставрация», который обязательно пройдет в конце года», - заключил Емельянов.

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Текстовая трансляция

18 МАЯ

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