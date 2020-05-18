РИАМО - 18 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сроки прямой линии Владимира Путина с россиянами пока еще не определены, сообщает Федеральное агентство новостей.

Журналисты задали Пескову вопрос, остается ли в графике главы государства традиционный разговор с гражданами.

«Сроки проведения (прямой линии - ред.) по понятным причинам пока не определены», — ответил представитель Кремля.

В последний раз Путин общался с россиянами в таком формате 20 июня 2019 года. Это была 17-я прямая линия с 2001 года.