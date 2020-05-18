РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 18 мая. В городском округе Люберцы в поселке Томилино у местного жителя полицейские изъяли арсенал оружия и боеприпасов, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

Сотрудники ГУУР МВД России совместно с коллегами из ГУ МВД России по Московской области, МУ МВД России «Люберецкое», а также УФСБ России по городу Москве и Московской области в результате оперативно-разыскных мероприятий в поселке Томилино установили 47-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

«При обыске в квартире злоумышленника полицейскими обнаружены и изъяты предметы, конструктивно схожие с пятью пистолетами различных модификации, автоматом Калашникова и 148 патронов различного калибра. По заключению экспертизы один из изъятых предметов, схожий с пистолетом, признан пригодными для производства выстрела, а 20 патронов относятся к категории боеприпасов и пригодны для стрельбы. Остальные изъятые предметы будут исследованы в рамках возбужденного уголовного дела», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В отношении подозреваемого дознавателем было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.