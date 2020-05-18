РИАМО - 18 мая. Археологический диктант «Московский код» проведут в столице летом, заявил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

«Краеведческий диктант «Московский код» мы планируем повторить. В середине августа будет День археолога, мы к нему подготовим еще один диктант с акцентом на археологию», — сказал Емельянов.

Он отметил, что будет около 30 вопросов. Также будут продолжены тематические онлайн-марафоны.

Ранее краеведческий онлайн-диктант прошел 18 апреля, его приурочили к 20-й годовщине Дней исторического и культурного наследия Москвы.

Перенос ЕГЭ и отмена последних звонков: что будет с окончанием учебного года>>