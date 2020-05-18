РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мая. В подмосковном Подольске на четырех предприятиях проверят соблюдение санитарно-эпидемиологической безопасности до 29 мая, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

С понедельника в Подмосковье начали работать промышленные предприятия, а также были возобновлены работы по строительству бюджетных, жилых и коммерческих объектов. На территории Подольска в связи с введенными ограничениями количество задействованного на работе персонала было снижено. После ослабления карантинных мер увеличение работающих сотрудников произойдет на ПАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск», АО «Пуратос», ООО «Джилекс».

«До введения режима повышенной готовности на территории округа осуществляло производственную деятельность около 1300 производственных предприятий и ИП. Предполагается возобновление работы еще около 600 юридических лиц и ИП. В округе была проведена проверка 16 предприятий на предмет соблюдения требований об обеспечении санитарно-эпидемиологической безопасности находящихся на производстве сотрудников. Нарушений в ходе проверок не выявлено. В период с 18 мая по 29 мая планируется проведение проверок еще на четырех предприятиях – «Паритет», «Климовский трубный завод», «Опыт», «Джилекс»», - говорится в сообщении.

Администрацией округа также ведется ежедневный мониторинг наличия средств защиты в соответствии с перечнем, установленным Мининвестом, на 102 крупнейших предприятиях Подольска. Результаты мониторинга направляются в министерство. Мониторинг показывает, что на предприятиях имеется достаточный запас средств защиты персонала и дезинфицирующих средств.

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Текстовая трансляция

18 МАЯ

- Глава Минздрава Подмосковья заявила, что в регионе разобрались с недоплатами медикам.

Мы миновали эту историю практически полностью. Я знаю, что ряд учреждений пытались это практиковать: делали расчет не по тому, сколько человек смен отработал, а сколько часов. Но мы выплачиваем так: если человек отработал пусть даже с одним больным за смену, он все равно получает выплату за полную смену

- Москва потратила более 110 млрд рублей на борьбу с коронавирусом. Деньги на борьбу с эпидемией продолжают выделять.

- Лобня лидирует по уровню самоизоляции в Подмосковье. По данным на 13 часов, на второй строчке со значением индекса самоизоляции 2,9 балла оказалось поселение Московский в новой Москве, на третьем месте по самоизоляции жителей – район Балашихи Железнодорожный с индексом 2,8 балла.

- Воробьев призвал предприятия Подмосковья следить за соблюдением стандартов безопасности. В случае выявленных нарушений организации будут закрывать.

Я подписал постановление, чтобы и промышленные предприятия, и строительные компании приступили к экономической деятельности. Мы не открыли большие моллы, торговые центры, которые торгуют строительными материалами. Каждый глава, контролер на местах, собственник обязан следить за соблюдением новых стандартов

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Москве бесплатно проверят 12 млн жителей на наличие Covid‑19. Тест гражданам предложили сдать столичные власти.

- 14,4 тысячи коек для пациентов с коронавирусом создали в Подмосковье. Лечение коронавирусные пациенты проходят в федеральных и частных клиниках.

- За сутки в России зарегистрировали 8 926 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 921 заболевших. В Москве - 3 238.

- В Подмосковье выявили почти две тысячи случаев заражения коронавирусом среди медиков, умерло от пневмонии и коронавируса 16 медработников.

- Коронавирус выявили у 1617 российских военнослужащих. Число вылечившихся от коронавируса в российской армии составило уже 830 человек.

- 1423 жителя столицы выздоровели от коронавируса после соответствующего лечения. За все время в Москве от Covid-2019 вылечились 28 913 пациентов.

- Еще 77 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. Всего с начала пандемии в городе умерли 1580 пациента с коронавирусом.