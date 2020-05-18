РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 мая. В подмосковных Люберцах на учете в центре занятости состоят свыше 4,8 тысячи человек, сообщил в понедельник на на заседании оперативного штаба по коронавирусу в администрации округа директор учреждения Станислав Вдовин.

«По состоянию на 18 мая, на учете в центре занятости состоят 4 830 жителей округа. Пособие по безработице получают 1 186 человек», - сказал Вдовин.

Он добавил, что заявленная потребность от работодателей в сотрудниках составила 1965 человек.

«С начала апреля поступило 6849 заявлений через портал «Работа в России», - заключил Вдовин.