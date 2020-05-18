РИАМО - 18 мая. Доля зарегистрированной безработицы в Москве с начала пандемии выросла с 0,4% до 1,5%, при этом по России средний показатель – около 5%, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Если до ограничительных мер в столице было 28 тысяч безработных, то сейчас их общее число составляет около 110 тысяч человек.

«Количество зарегистрированных безработных увеличилось более чем в 3,5 раза. При этом в городе профицит рабочих мест. Если посмотреть тот же HeadHunter, который предлагает открытые вакансии, количество вакансий сократилось, но, тем не менее, на сегодняшний день их там больше 200 тысяч», — сказал Ефимов в интервью газете «Ведомости», опубликованном в понедельник.

По мнению заммэра, рост зарегистрированной безработицы связан главным образом с выплатой, которая сейчас увеличена до 19,5 тысяч рублей.

На социальные расходы москвичам направили около 1,7 триллионов рублей в этом году. В том числе на прямые выплаты и соцподдержку жителей в натуральной форме в бюджете столицы на 2020 год предусмотрено более 495,3 миллиарда рублей.

«В связи с распространением коронавируса и вводимыми из-за этого ограничениями были предусмотрены и дополнительные меры поддержки для населения: порядка 7,5 миллиардов рублей будет направлено на выплаты москвичам старше 65 лет на период самоизоляции. Около 5 миллиардов рублей выделено на доведение выплаты безработным до 19,5 тысяч рублей», — отметил Ефимов.

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Текстовая трансляция

18 МАЯ

- Глава Минздрава Подмосковья заявила, что в регионе разобрались с недоплатами медикам.

Мы миновали эту историю практически полностью. Я знаю, что ряд учреждений пытались это практиковать: делали расчет не по тому, сколько человек смен отработал, а сколько часов. Но мы выплачиваем так: если человек отработал пусть даже с одним больным за смену, он все равно получает выплату за полную смену

- Москва потратила более 110 млрд рублей на борьбу с коронавирусом. Деньги на борьбу с эпидемией продолжают выделять.

- Лобня лидирует по уровню самоизоляции в Подмосковье. По данным на 13 часов, на второй строчке со значением индекса самоизоляции 2,9 балла оказалось поселение Московский в новой Москве, на третьем месте по самоизоляции жителей – район Балашихи Железнодорожный с индексом 2,8 балла.

- Воробьев призвал предприятия Подмосковья следить за соблюдением стандартов безопасности. В случае выявленных нарушений организации будут закрывать.

Я подписал постановление, чтобы и промышленные предприятия, и строительные компании приступили к экономической деятельности. Мы не открыли большие моллы, торговые центры, которые торгуют строительными материалами. Каждый глава, контролер на местах, собственник обязан следить за соблюдением новых стандартов

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Москве бесплатно проверят 12 млн жителей на наличие Covid‑19. Тест гражданам предложили сдать столичные власти.

- 14,4 тысячи коек для пациентов с коронавирусом создали в Подмосковье. Лечение коронавирусные пациенты проходят в федеральных и частных клиниках.

- За сутки в России зарегистрировали 8 926 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 921 заболевших. В Москве - 3 238.

- В Подмосковье выявили почти две тысячи случаев заражения коронавирусом среди медиков, умерло от пневмонии и коронавируса 16 медработников.

- Коронавирус выявили у 1617 российских военнослужащих. Число вылечившихся от коронавируса в российской армии составило уже 830 человек.

- 1423 жителя столицы выздоровели от коронавируса после соответствующего лечения. За все время в Москве от Covid-2019 вылечились 28 913 пациентов.

- Еще 77 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. Всего с начала пандемии в городе умерли 1580 пациента с коронавирусом.