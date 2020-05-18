РИАМО - 18 мая. Победителей столичного конкурса рисунка «Наследие моего района» пригласят на мастер-класс известного художника и скульптора Зураба Церетели, всего на конкурс поступило более 1,5 тысяч работ, сообщил в понедельник руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Департамент во второй раз проводит конкурс детского рисунка «Наследие моего района». В прошлом году в нем участвовали около 500 москвичей в возрасте от семи до 12 лет.

«В этом году мы получили более 1,5 тысяч работ. Победители получат не только ценные подарки, но и возможность поучаствовать в мастер-классе Зураба Церетели», - сказал Емельянов в ходе онлайн-конференции.

Емельянов отметил, что для участия в конкурсе ребята рисовали памятники не только центра Москвы, но и 129 городских районов.

«Дети понимают, что Москва - это не только центр, это и наши районы, в которых мы выросли. Это и Коломенское, и Кусково, и Крутицкое подворье», - заключил Емельянов.