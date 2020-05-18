РИАМО - 18 мая. Свыше 75% владельцев малого и среднего бизнеса в России считают, что в дальнейшем экономическая ситуация в стране станет еще хуже, сообщает РБК.

Такие данные стали известны после проведения опроса разработчиком ПО для управления бизнесом «Мегаплан». В опросе поучаствовало 1620 человек.

«На вопрос о том, какие отрасли больше всего пострадали от кризиса, связанного с последствиями распространения коронавирусной инфекции, 82,9% опрошенных назвали ресторанную отрасль», — отмечается в материале.

При этом 61,6% опрошенных назвали одной из самых пострадавших сфер отрасль моды и красоты, в сфере производства — 48,5%.

Участники посчитали, что менее всего пострадали игроки ИТ-индустрии — 81,5% опрошенных, 54,2% назвало менее затронутой кризисом телекоммуникационную отрасль, а 37,1% — медицину.

Также бизнесмены считают, что в сложившейся ситуации, они могут рассчитывать только на свои силы. Свыше 83% опрошенных не возлагают надежд на государство, 34% представителей ИП считают, что смогут спасти бизнес с помощью перехода в онлайн и автоматизации процессов, а 21,3% хотят отказаться от офисов и перевести сотрудников на удаленку. На помощь властей рассчитывают только 5,2% участника опроса.

Более половины опрошенных (53%) не согласились, что бизнес сможет стать сильней, 52,3% не считают, что после кризиса будет подъем в бизнесе. Однако 26% участников заявили, что нынешняя обстановка еще не является кризисной, но уверены, что ситуация ухудшится в будущем.

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