РИАМО - 18 мая. За сутки больше всего новых случаев заражения выявили в городском округе Королев — 63 случая инфицирования Covid-19, сообщает подмосковный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

На втором месте по количеству новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки Красногорск — 59.

Также в Мытищах выявили 50 новых случаев заражения, в Пушкине — 45, в Балашихе и Коломне — по 37, в Подольске — 34. Еще 32 случая инфицирования коронавирусной инфекции зафиксировали в Лобне, 30 — в Шатуре.

В Богородском округе зарегистрировали 29 новых случаев, в Егорьевске — 27, в Орехово-Зуевском округе — 26, в Одинцовском округе — 25. Кроме того, в Люберцах выявили еще 24 новых случая, в Дмитровском округе — 22, а в Клину — 20.

В Реутове выявили 19 случаев инфицирования, а в Ленинском округе зарегистрировали 18 случаев. Также по 17 новых случаев инфицирования зарегистрировали в Раменском и Сергиево-Посадском округе, Солнечногорске, по 15 случаев заражения — в Домодедове и Щелкове. Еще 14 случаев заражения выявили во Фрязине.

В Химках выявили 13 новых случаев инфицирования, Наро-Фоминске — 12, Ступине — 11. В Воскресенске, Истре, Павловском Посаде и Луховицах — по 10. В Жуковском зафиксировали девять случаев заражения. Также по восемь случаев инфицирования выявили в Дзержинском, Зарайске, Рузе и Чехове, еще по семь — в Долгопрудном, Красноармейске, по шесть — в Кашире, Электрогорске и Электростали.

В Дубне и Шаховской зарегистрировали по пять новых случаев инфицирования. В Волоколамске, Можайске, Серпухове и Черноголовке — по три, в Ивантеевке, Краснознаменске, Лосино-Петровском, Лотошине, Лыткарине, Протвине, Серебряных Прудах и Талдоме — по два. В Котельниках выявили за сутки один случай заражения.

Ни одного случая инфицирования за сутки не зарегистрировали в Бронницах, Власихе, Звездном городке, Озерах и Пущине.

В медучреждениях на территории Подмосковья проходят лечение также пациенты из Москвы и других регионов России, а также из-за рубежа. За все время в Подмосковье было выявлено 3 140 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, в том числе порядка 1,5 тысяч человек из столицы.

В Московской области за прошедшие сутки выявили 921 случай заражения Covid-19. За весь период зафиксировано 28 290 случаев инфицирования.

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Текстовая трансляция

18 МАЯ

- Глава Минздрава Подмосковья заявила, что в регионе разобрались с недоплатами медикам.

Мы миновали эту историю практически полностью. Я знаю, что ряд учреждений пытались это практиковать: делали расчет не по тому, сколько человек смен отработал, а сколько часов. Но мы выплачиваем так: если человек отработал пусть даже с одним больным за смену, он все равно получает выплату за полную смену

- Москва потратила более 110 млрд рублей на борьбу с коронавирусом. Деньги на борьбу с эпидемией продолжают выделять.

- Лобня лидирует по уровню самоизоляции в Подмосковье. По данным на 13 часов, на второй строчке со значением индекса самоизоляции 2,9 балла оказалось поселение Московский в новой Москве, на третьем месте по самоизоляции жителей – район Балашихи Железнодорожный с индексом 2,8 балла.

- Воробьев призвал предприятия Подмосковья следить за соблюдением стандартов безопасности. В случае выявленных нарушений организации будут закрывать.

Я подписал постановление, чтобы и промышленные предприятия, и строительные компании приступили к экономической деятельности. Мы не открыли большие моллы, торговые центры, которые торгуют строительными материалами. Каждый глава, контролер на местах, собственник обязан следить за соблюдением новых стандартов

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Москве бесплатно проверят 12 млн жителей на наличие Covid‑19. Тест гражданам предложили сдать столичные власти.

- 14,4 тысячи коек для пациентов с коронавирусом создали в Подмосковье. Лечение коронавирусные пациенты проходят в федеральных и частных клиниках.

- За сутки в России зарегистрировали 8 926 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 921 заболевших. В Москве - 3 238.

- В Подмосковье выявили почти две тысячи случаев заражения коронавирусом среди медиков, умерло от пневмонии и коронавируса 16 медработников.

- Коронавирус выявили у 1617 российских военнослужащих. Число вылечившихся от коронавируса в российской армии составило уже 830 человек.

- 1423 жителя столицы выздоровели от коронавируса после соответствующего лечения. За все время в Москве от Covid-2019 вылечились 28 913 пациентов.

- Еще 77 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. Всего с начала пандемии в городе умерли 1580 пациента с коронавирусом.