РИАМО - 18 мая. Учащихся 8-10-х классов подмосковных школ пригласили принять участие во всероссийском конкурсе «Большая перемена», ученики 8-9-х классов могут выиграть 200 тысяч рублей, а учащиеся 10-х классов – денежный приз в размере 1 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

Пройти регистрацию для участия в конкурсе можно до 23 июня. Очные испытания проведут с 20 июля по 14 сентября. Финал состоится в октябре 2020 года. Возраст участников - от 14 до 17 лет. Главное условие – участник должен быть школьником.

«Конкурс проходит по девяти тематическим направлениям в дистанционном режиме. Участники проявят себя в решении практических задач, пройдут тесты и получат рекомендации от экспертов. Конкурс проходит при поддержке министерства просвещения РФ и Федерального агентства по делам молодежи», – говорится в сообщении.

Все финалисты конкурса получат путевки в «Артек». 20 лучших школ смогут выиграть по 2 миллиона рублей на закупку технического оснащения и создания образовательных возможностей.

«Ученики 10-х классов получат денежный приз в размере 1 миллиона рублей, который они смогут направить на оплату обучения, а в случае поступления на бюджетное отделение – на ипотеку или бизнес-стартап. Ученики 8-9-х классов премируются суммой в 200 тысяч рублей», – отмечается в материале.

Конкурс «Большая перемена» рассчитан на школьников, которые не боятся действовать, хотят показать себя и готовы меняться сами и изменять этот мир. Среди тематик конкурса: «Твори!», «Сохраняй природу!», «Меняй мир вокруг!», «Помни!», «Создавай будущее!».