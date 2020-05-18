РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 мая. На территории Детской школы искусств №1 имени Г.В. Свиридова в Балашихе высадили 25 деревьев к 25-летию фестиваля «Славянские встречи», на новой аллее появились березы, туи, сосны, можжевельник и алыча, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Идея принадлежит управлению культуры администрации округа и Балашихинскому музыкальному обществу. Высадку провели с соблюдением необходимых мер безопасности в условиях пандемии коронавируса», - говорится в сообщении.

Международный проект «Славянские встречи» включает музыкальный конкурс, художественные выставки, литературные фестивали, научно-практические конференции, круглые столы.

За все время в нем принимали участие делегации из Белоруссии, Болгарии, Сербии, Польши, Германии Донецкой и Луганской республик, многих городов из различных регионов России. В их честь на новой аллее будут расти березы, туи, сосны, можжевельник, алыча.