РИАМО(БАЛАШИХА) - 18 мая. Рабочие установили на улице Смельчак в микрорайоне Кучино Балашихи «лежачий полицейский» по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Балашихи написал на портал обращение с просьбой установить искусственную неровность («лежачего полицейского») на пешеходном переходе, обозначенном знаками на улице Смельчак в микрорайоне Кучино. Указанная в обращении автомобильная дорога является дорогой местного значения.

«Администрация городского округа Балашиха рассмотрела обращение по вопросу установки искусственной неровности на автодороге улица Смельчак, первый участок. Работы выполнены (фотоматериалы прилагаются)», - сказал заместитель главы администрации Балашихи Алексей Ковалев.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями округов Московской области и оперативного решения проблем на местах.