РИАМО - 18 мая. С понедельника филиалы Московского областного БТИ начали работать в штатном режиме, прием будет вестись согласно графику работы филиалов и отделений, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного бюро технической инвентаризации.

«Мы возобновляем работу филиалов и отделов МОБТИ в штатном режиме. <…> В период самоизоляции мы ежедневно получали запросы от клиентов на горячую линию. С 30 марта нам поступило более 15 тысяч звонков и 1155 заявок на услуги, и теперь мы сможем приступить к их выполнению, будем выезжать на объекты и осуществлять необходимые работы», — сказал генеральный директор МОБТИ Роман Ларин.

Он также отметил, что более 60% сотрудников МОБТИ в данный момент продолжают работать дистанционно, а вышедшие в точки приема работники будут обеспечены масками, перчатками и антисептическими средствами.

Прием посетителей будет вестись с соблюдением санитарных требований и социального дистанцирования.

После возобновления работы филиалов горячая линия учреждения продолжит работу в усиленном режиме. Оставить заявку на услуги, получить бесплатную консультацию по вопросам недвижимости, узнать о графике работы точек приема и уточнить готовность документов можно по телефону горячей линии Московского областного БТИ: +7 (498) 568 88 88 с понедельника по субботу с 09:00 до 18:00.

Для удобства клиентов запустили услугу выездного приема и передачи документов. Сотрудники МОБТИ с соблюдением всех санитарных норм приедут по предварительной договоренности в удобное время и место, а после выполнения работ также привезут клиенту готовые документы. Заказать и оплатить услуги учреждения также можно на портале онлайн-услуг МОБТИ.

Сотрудники, осуществляющие выездной прием и проводящие работы, обеспечены дезинфицирующими средствами, масками и перчатками, проинструктированы о профилактических мерах.

О снятии с понедельника ограничений с ряда отраслей Московской области в своих социальных сетях ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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Текстовая трансляция

18 МАЯ

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Мы миновали эту историю практически полностью. Я знаю, что ряд учреждений пытались это практиковать: делали расчет не по тому, сколько человек смен отработал, а сколько часов. Но мы выплачиваем так: если человек отработал пусть даже с одним больным за смену, он все равно получает выплату за полную смену

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- Воробьев призвал предприятия Подмосковья следить за соблюдением стандартов безопасности. В случае выявленных нарушений организации будут закрывать.

Я подписал постановление, чтобы и промышленные предприятия, и строительные компании приступили к экономической деятельности. Мы не открыли большие моллы, торговые центры, которые торгуют строительными материалами. Каждый глава, контролер на местах, собственник обязан следить за соблюдением новых стандартов

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- За сутки в России зарегистрировали 8 926 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 921 заболевших. В Москве - 3 238.

- В Подмосковье выявили почти две тысячи случаев заражения коронавирусом среди медиков, умерло от пневмонии и коронавируса 16 медработников.

- Коронавирус выявили у 1617 российских военнослужащих. Число вылечившихся от коронавируса в российской армии составило уже 830 человек.

- 1423 жителя столицы выздоровели от коронавируса после соответствующего лечения. За все время в Москве от Covid-2019 вылечились 28 913 пациентов.

- Еще 77 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. Всего с начала пандемии в городе умерли 1580 пациента с коронавирусом.