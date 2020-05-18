РИАМО - 18 мая. Столичные медики инфекционного центра в Вороновском, в общей сложности 300 человек, завершили обучение на тренажерах, которые симулируют особенности течения у пациентов новой коронавирусной инфекции, тренажер может имитировать клиническую картину дыхательных осложнений, сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.

«Обучение, которое мы начали, позволит отработать проведение знакомых медикам процедур и манипуляций с учетом требований личной эпидбезопасности и в средствах индивидуальной защиты. Эти занятия могут помочь сохранить врачам здоровье», – сказал главный врач инфекционного центра в Вороновском Сергей Переходов.

Тренажеры в виде роботов-пациентов подготовили, чтобы сымитировать основные клинические ситуации. Для медсестер и врачей-реаниматологов были разработаны обучающие курсы по сердечно-легочной реанимации. Во время обучения отрабатывается интубация, в том числе интубация с осложнениями в виде отеков гортани, языка, бронхов.

Занятия на роботе-пациенте помогают оценить уровень выполнения упражнений в атмосфере, которая максимально приближена к рабочей. В ходе обучения отрабатывается оказание медпомощи, согласно требованиям эпидемиологической безопасности. Также проводится симуляция сердечных осложнений в соответствии со сменами ритма ЭКГ и реакциями пациента на процедуры.

Роботы-пациенты повторяют костно-мышечную структуру человека. Переходов отметил, что, поскольку сейчас на счету находится каждый специалист, обучение рекомендовано не только новым сотрудникам, но и самым опытным врачам.

Занятия стартовали 22 апреля. Обучение врачей и медсестер проводят инструкторы Международного медицинского класса, у которых имеется большой практический опыт, в том числе прохождение стажировки в медкомплексе в Коммунарке. Сами роботы – симуляторы произведены в России. Они легко интегрируются с настоящим медицинским оборудованием, аппаратами дефибрилляции или ИВЛ.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

18 МАЯ

- Глава Минздрава Подмосковья заявила, что в регионе разобрались с недоплатами медикам.

Мы миновали эту историю практически полностью. Я знаю, что ряд учреждений пытались это практиковать: делали расчет не по тому, сколько человек смен отработал, а сколько часов. Но мы выплачиваем так: если человек отработал пусть даже с одним больным за смену, он все равно получает выплату за полную смену

- Москва потратила более 110 млрд рублей на борьбу с коронавирусом. Деньги на борьбу с эпидемией продолжают выделять.

- Лобня лидирует по уровню самоизоляции в Подмосковье. По данным на 13 часов, на второй строчке со значением индекса самоизоляции 2,9 балла оказалось поселение Московский в новой Москве, на третьем месте по самоизоляции жителей – район Балашихи Железнодорожный с индексом 2,8 балла.

- Воробьев призвал предприятия Подмосковья следить за соблюдением стандартов безопасности. В случае выявленных нарушений организации будут закрывать.

Я подписал постановление, чтобы и промышленные предприятия, и строительные компании приступили к экономической деятельности. Мы не открыли большие моллы, торговые центры, которые торгуют строительными материалами. Каждый глава, контролер на местах, собственник обязан следить за соблюдением новых стандартов

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Москве бесплатно проверят 12 млн жителей на наличие Covid‑19. Тест гражданам предложили сдать столичные власти.

- 14,4 тысячи коек для пациентов с коронавирусом создали в Подмосковье. Лечение коронавирусные пациенты проходят в федеральных и частных клиниках.

- За сутки в России зарегистрировали 8 926 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 921 заболевших. В Москве - 3 238.

- В Подмосковье выявили почти две тысячи случаев заражения коронавирусом среди медиков, умерло от пневмонии и коронавируса 16 медработников.

- Коронавирус выявили у 1617 российских военнослужащих. Число вылечившихся от коронавируса в российской армии составило уже 830 человек.

- 1423 жителя столицы выздоровели от коронавируса после соответствующего лечения. За все время в Москве от Covid-2019 вылечились 28 913 пациентов.

- Еще 77 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. Всего с начала пандемии в городе умерли 1580 пациента с коронавирусом.