РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 мая. В подмосковных Люберцах на минувшей неделе провели ямочный ремонт на территории общей площадью свыше 440 квадратных метров, также опилили аварийные деревья на улицах Шевлякова и Красногорская сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу в администрации округа глава Люберец Владимир Ружицкий.

«На минувшей неделе провели ямочный ремонт (на территории - ред.) общей площадью свыше 440 квадратных метров. Из них 380 - на городских дорогах и свыше 60 - на региональных», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что также с региональных дорог вывезли 82 кубометра мусора. С городских дорог вывезли 86 кубометров мусора.

Также на минувшей неделе опилили аварийные деревья на улицах Шевлякова и Красногорская. Кроме того, вывезли более 60 кубометров мусора с несанкционированных свалок.