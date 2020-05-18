РИАМО - 18 мая. Специалисты служб городского хозяйства и озеленения высадили более 200 саженцев деревьев и кустарников в южной части подмосковного Реутова, разделенного веткой железной дороги, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«В первой половине мая в южной части города прошла масштабная высадка растений в рамках муниципального проекта «Зеленый каркас» и международной акции «Сад памяти». Всего в южной части города высадили 55 деревьев – лип, тополей, берез, кленов, а также 160 кустарников пузыреплодника, кизильника, гортензии, которые в будущем заменят металлические ограждения во дворах домов», - говорится в сообщении.

Данные работы поддержаны сторонниками и членами партии «Единая Россия» в рамках партийных проектов «Городская среда» и «Здоровое будущее», в рамках которых производится не только благоустройство территорий, но и создание дополнительных мест для здорового отдыха и занятий спортом.

В частности, первостепенное внимание уделяется тем местам, с просьбами благоустроить которые обращаются местные жители на портал «Добродел», в социальные сети и на почту городского проекта «Зеленый каркас города» green@reutov.net. Так, по предложениям жильцов домов 40 и 42 на Юбилейном проспекте в Реутове здесь появились молодые клены и кустовые березы. Для посадок были выбраны неприхотливые деревья, так как на данном участке наблюдается недостаток солнечного света, а в почве – высокая концентрация солей.