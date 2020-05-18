РИАМО – 18 мая. Министерство здравоохранения РФ объяснило порядок выплат медикам, которые работают с пациентами, заразившимися Covid-19, выплата будет единовременной, сообщает РБК.

Соответствующее письмо в органы здравоохранения регионов направила 17 мая заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова.

«Согласно документу, стимулирующую выплату получат медицинские сотрудники, непосредственно работающие с больными Covid-19. Это медработники стационаров, специализированных выездных бригад скорой помощи, а также их водители, в том числе привлеченные к работе сотрудники транспортных организаций», – говорится в сообщении.

Дополнительную материальную поддержку врачам поручено выплатить в сроки выдачи зарплаты. Выплата будет единовременной. Ее будут выдавать в полном объеме, несмотря на число смен либо часов, если сотрудник отработал по установленному графику. Отсчет начисления выплат стартовал 12 апреля.

Действующие коэффициенты также будут применяться к доплате за работу с заразившимися Covid-19. Это коэффициенты за работу в пустынных и безводных местностях, в высокогорных районах.

Ранее в начале апреля президент РФ Владимир Путин распорядился на три месяца установить допвыплаты специалистам, которые непосредственно работают с пациентами, которые заразились новой коронавирусной инфекцией. Для врачей предусмотрена доплата в размере 80 тысяч рублей в месяц, для среднего медперсонала – 50 тысяч рублей, для младшего – 25 тысяч.

Прибавка врачам скорой помощи составила по 50 тысяч рублей, медсестрам, водителям, фельдшерам – по 25 тысяч. Налогом данные стимулирующие выплаты не облагаются.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

18 МАЯ

- Глава Минздрава Подмосковья заявила, что в регионе разобрались с недоплатами медикам.

Мы миновали эту историю практически полностью. Я знаю, что ряд учреждений пытались это практиковать: делали расчет не по тому, сколько человек смен отработал, а сколько часов. Но мы выплачиваем так: если человек отработал пусть даже с одним больным за смену, он все равно получает выплату за полную смену

- Москва потратила более 110 млрд рублей на борьбу с коронавирусом. Деньги на борьбу с эпидемией продолжают выделять.

- Лобня лидирует по уровню самоизоляции в Подмосковье. По данным на 13 часов, на второй строчке со значением индекса самоизоляции 2,9 балла оказалось поселение Московский в новой Москве, на третьем месте по самоизоляции жителей – район Балашихи Железнодорожный с индексом 2,8 балла.

- Воробьев призвал предприятия Подмосковья следить за соблюдением стандартов безопасности. В случае выявленных нарушений организации будут закрывать.

Я подписал постановление, чтобы и промышленные предприятия, и строительные компании приступили к экономической деятельности. Мы не открыли большие моллы, торговые центры, которые торгуют строительными материалами. Каждый глава, контролер на местах, собственник обязан следить за соблюдением новых стандартов

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Москве бесплатно проверят 12 млн жителей на наличие Covid‑19. Тест гражданам предложили сдать столичные власти.

- 14,4 тысячи коек для пациентов с коронавирусом создали в Подмосковье. Лечение коронавирусные пациенты проходят в федеральных и частных клиниках.

- За сутки в России зарегистрировали 8 926 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 921 заболевших. В Москве - 3 238.

- В Подмосковье выявили почти две тысячи случаев заражения коронавирусом среди медиков, умерло от пневмонии и коронавируса 16 медработников.

- Коронавирус выявили у 1617 российских военнослужащих. Число вылечившихся от коронавируса в российской армии составило уже 830 человек.

- 1423 жителя столицы выздоровели от коронавируса после соответствующего лечения. За все время в Москве от Covid-2019 вылечились 28 913 пациентов.

- Еще 77 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. Всего с начала пандемии в городе умерли 1580 пациента с коронавирусом.