РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мая. Более 1,5 тысячи жителей Подольска проголосовали на портале «Добродел» за дороги, требующие ремонта в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«На портале «Добродел» более 1500 жителей городского округа Подольск проголосовали за ремонт муниципальных и региональных дорог в 2021 году. В данный момент для голосования в нашем округе предложено 1242 дороги. Всего же около 40 тысяч жителей Московской области приняли участие в голосовании, оставив свыше 43,5 тысячи комментариев», - говорится в сообщении.

Голосование продлится до 31 мая. Принять участие в сборе предложений могут пользователи, зарегистрированные на портале госуслуг. Один человек может оставить голос за один участок. Чтобы предложить участок в ремонт, пользователю необходимо указать точку на интерактивной карте. Также можно приложить фото и оставить комментарии. По результатам сбора предложений участки, получившие наибольшее количество голосов, будут включены во второй этап голосования.

Как рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, ежегодно порядка 25% от всей программы ремонта автомобильных дорог формируется жителями в ходе голосования на портале «Добродел» — в текущем году по просьбам жителей отремонтируют более 360 дорог.