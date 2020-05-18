РИАМО - 18 мая. Порядка 5,2 тысяч заявок поступило от жителей Подмосковья на реструктуризацию кредитов, одобрили уже 3,8 тысяч заявок, говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики и финансов Московской области.

Заявки поступили в банки «ВТБ», «Сбербанк», «Открытие» и «Промсвязьбанк».

«В 2019 году банк ВТБ предоставил мне кредит на пополнение оборотных средств. В связи с тем, что с 28 марта деятельность нашей компании приостановлена из-за коронавируса, я обратилась в банк за реструктуризацией. В течение трех дней после подачи заявки мне одобрили все запрашиваемые мной условия. Мне предоставили кредитные каникулы по выплате тела кредита на шесть месяца. Проценты будут начисляться, но значительная их часть гасится субсидией», — сказала собственник ювелирных магазинов в 12 городах Подмосковья Наталья Авдеева.

Женщина также обратилась в «ВТБ» за беспроцентным кредитом на зарплату, так как компания не сокращала и не планирует сокращать своих сотрудников. При этом все документы одобрили за один день.

В Московской области сейчас действует программа, которая называется «1/3-1/3-1/3». Она предполагает отсрочку платежей по основному долгу и снижение ставки по кредиту.

Например, у компании есть кредит под 9% годовых. Если компания воспользуется этой мерой, то платить она будет только 3% годовых. Другие 3% заплатит государство, и остаток — 3% — возьмет на себя банк. Такую финансовую поддержку могут получить компании малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей.

Также с 1 июня в Московской области начнет действовать еще одна программа поддержки — кредит под 2% для сохранения рабочих мест, которым смогут воспользоваться все предприятия в пострадавших областях, а также социально-ориентированные НКО.

Кроме этого, планируется запуск кредитования системообразующих предприятий на сумму до трех миллиардов рублей (1/12 годовой выручки) на срок 12 месяцев. Льготный кредит будет предоставляться на оборотные средства, процентную ставку просубсидирует государство в размере ключевой ставки ЦБ РФ (5,5% годовых).

Предприниматели Подмосковья могут задать вопросы или сообщить о своих проблемах при обращении в банки через онлайн-форму, единый колл-центр по номеру 0150 или по электронной почте 0150@mosreg.ru. Cрок ответа банка на вопрос — 2 дня, на звонок — в день обращения.

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Текстовая трансляция

18 МАЯ

- Глава Минздрава Подмосковья заявила, что в регионе разобрались с недоплатами медикам.

Мы миновали эту историю практически полностью. Я знаю, что ряд учреждений пытались это практиковать: делали расчет не по тому, сколько человек смен отработал, а сколько часов. Но мы выплачиваем так: если человек отработал пусть даже с одним больным за смену, он все равно получает выплату за полную смену

- Москва потратила более 110 млрд рублей на борьбу с коронавирусом. Деньги на борьбу с эпидемией продолжают выделять.

- Лобня лидирует по уровню самоизоляции в Подмосковье. По данным на 13 часов, на второй строчке со значением индекса самоизоляции 2,9 балла оказалось поселение Московский в новой Москве, на третьем месте по самоизоляции жителей – район Балашихи Железнодорожный с индексом 2,8 балла.

- Воробьев призвал предприятия Подмосковья следить за соблюдением стандартов безопасности. В случае выявленных нарушений организации будут закрывать.

Я подписал постановление, чтобы и промышленные предприятия, и строительные компании приступили к экономической деятельности. Мы не открыли большие моллы, торговые центры, которые торгуют строительными материалами. Каждый глава, контролер на местах, собственник обязан следить за соблюдением новых стандартов

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Москве бесплатно проверят 12 млн жителей на наличие Covid‑19. Тест гражданам предложили сдать столичные власти.

- 14,4 тысячи коек для пациентов с коронавирусом создали в Подмосковье. Лечение коронавирусные пациенты проходят в федеральных и частных клиниках.

- За сутки в России зарегистрировали 8 926 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 921 заболевших. В Москве - 3 238.

- В Подмосковье выявили почти две тысячи случаев заражения коронавирусом среди медиков, умерло от пневмонии и коронавируса 16 медработников.

- Коронавирус выявили у 1617 российских военнослужащих. Число вылечившихся от коронавируса в российской армии составило уже 830 человек.

- 1423 жителя столицы выздоровели от коронавируса после соответствующего лечения. За все время в Москве от Covid-2019 вылечились 28 913 пациентов.

- Еще 77 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. Всего с начала пандемии в городе умерли 1580 пациента с коронавирусом.