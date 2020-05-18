РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 мая. В Балашихе культурно-досуговый центр «Подмосковные вечера» объявил конкурс детских видеорассказов о домашних животных «Мой любимый питомец», он пройдет с 18 по 31 мая, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо выложить на своей странице в социальных сетях «ВКонтакте» или Instagram небольшой видеорассказ о своем домашнем питомце, длительностью до 1 минуты. Также в описании под видео нужно поставить обязательный хештег #котопес_пв, отметить аккаунт @kdc_podmoskovniye_vechera и открыть доступ к своему аккаунту», - говорится в сообщении.

Конкурс пройдет с 18 мая по 31 мая.