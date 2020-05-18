РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 мая. В подмосковном Красногорске с понедельника возобновили работу объекты бюджетного и дорожного строительства, производственные предприятия, автосервисы и магазины автозапчастей, сообщила глава округа Эльмира Хаймурзина.

«Согласно постановлениям губернатора Андрея Воробьева N239-ПГ и N227-ПГ, с сегодняшнего дня (понедельника – ред.) возобновляется работа: на объектах бюджетного, дорожного строительства, объектах благоустройства, предприятий оптовой торговли, магазинов автозапчастей, автосервисов, шиномонтажей, автомоек, производственных предприятий», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она отметила, что работу можно вести только при соблюдении санитарных требований. Подробная инструкция размещена на инвестпортале Подмосковья invest.mosreg.ru.

«В течение недели инспекторы Главгосстройнадзора проверят соблюдение норм на всех стройплощадках, будет составлен и обнародован индекс Covid-безопасности подмосковных строек», - добавила Хаймурзина.

Кроме того, она сообщила, что до 25 мая закрыты магазины стройматериалов и товаров для сада. До 31 мая закрыты МФЦ, кафе и рестораны, салоны красоты, дома быта, фитнес-клубы, магазины одежды и мебели.

«В Красногорске совместно с Торгово-промышленной палатой действует штаб поддержки предпринимателей. Прием обращений и поддержка бизнеса в период неблагоприятной экономической ситуации: 8 (495) 540-54-97, info@krascci.ru», - отметила глава округа.

Она добавила, что в регионе работает единый кол-центр для предпринимателей: 0150. Обращение также можно направить на почту: 0150@mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

18 МАЯ

- Глава Минздрава Подмосковья заявила, что в регионе разобрались с недоплатами медикам.

Мы миновали эту историю практически полностью. Я знаю, что ряд учреждений пытались это практиковать: делали расчет не по тому, сколько человек смен отработал, а сколько часов. Но мы выплачиваем так: если человек отработал пусть даже с одним больным за смену, он все равно получает выплату за полную смену

- Москва потратила более 110 млрд рублей на борьбу с коронавирусом. Деньги на борьбу с эпидемией продолжают выделять.

- Лобня лидирует по уровню самоизоляции в Подмосковье. По данным на 13 часов, на второй строчке со значением индекса самоизоляции 2,9 балла оказалось поселение Московский в новой Москве, на третьем месте по самоизоляции жителей – район Балашихи Железнодорожный с индексом 2,8 балла.

- Воробьев призвал предприятия Подмосковья следить за соблюдением стандартов безопасности. В случае выявленных нарушений организации будут закрывать.

Я подписал постановление, чтобы и промышленные предприятия, и строительные компании приступили к экономической деятельности. Мы не открыли большие моллы, торговые центры, которые торгуют строительными материалами. Каждый глава, контролер на местах, собственник обязан следить за соблюдением новых стандартов

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Москве бесплатно проверят 12 млн жителей на наличие Covid‑19. Тест гражданам предложили сдать столичные власти.

- 14,4 тысячи коек для пациентов с коронавирусом создали в Подмосковье. Лечение коронавирусные пациенты проходят в федеральных и частных клиниках.

- За сутки в России зарегистрировали 8 926 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 921 заболевших. В Москве - 3 238.

- В Подмосковье выявили почти две тысячи случаев заражения коронавирусом среди медиков, умерло от пневмонии и коронавируса 16 медработников.

- Коронавирус выявили у 1617 российских военнослужащих. Число вылечившихся от коронавируса в российской армии составило уже 830 человек.

- 1423 жителя столицы выздоровели от коронавируса после соответствующего лечения. За все время в Москве от Covid-2019 вылечились 28 913 пациентов.

- Еще 77 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. Всего с начала пандемии в городе умерли 1580 пациента с коронавирусом.