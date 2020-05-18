РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мая. Подрядчик приступил к ремонту асфальтового покрытия на участке автодороги по улице Симферопольской в микрорайоне Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В понедельник, 18 мая, подрядная организация СК «Роуд» приступила к работам по ремонту дорожного полотна по Симферопольской улице в микрорайоне Климовск, на участке от улицы Театральной до дома 29 по улице Симферопольской. В рамках муниципального контракта на вышеуказанном участке дороги будет заменено существующие асфальтовое покрытие, дорожное полотно будет уширено (расширено, - ред.) на 2 метра, с 4 существующих до 6 для возможности одновременного движения по двум полосам», - говорится в сообщении.

Также планируется обустроить 5 подходов к Симферопольской аллее и обустроить парковочный карман от существующей палатки «Шаурма» до пересечения с улицей Театральная.

Помимо данных работ, на участке Симферопольской улицы от улицы Первомайской до улицы 8 Марта планируется отремонтировать два существующих подхода к Симферопольскому шоссе, а также капитально отремонтировать тротуар вдоль дома 49, с уширением с 1,5 метра до 2 метров, для возможности механизированной уборки.