РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 мая. В Мытищинскую городскую клиническую больницу поступили 425 пакетов с мясной продукцией для медицинских работников, сообщается в Instagram-аккаунте администрации муниципалитета.

«Вот уже во второй раз мясной дом Бородина оказывает помощь медицинским работникам Мытищинской городской клинической больницы. В общей сложности для сотрудников МГКБ - врачей, медсестер, санитарок, работающих в отделениях, где проходят лечение пациенты с коронавирусом и пневмониями, было сформировано 425 пакетов с мясной продукцией», - говорится в сообщении.

В пакет вошли: вареная колбаса, пачка сосисок, ветчина, нарезки из балыка, бекона, карбонад и некоторые другие виды мясной продукции.