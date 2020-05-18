РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 мая. Менеджеры офисов МосОблЕИРЦ в Люберцах ежедневно обзванивают клиентов с напоминание об оплате услуг ЖКХ, в день они совершают порядка 2 тысяч звонков, сообщила в понедельник на оперативном совещании заместитель руководителя МосОблЕИРЦ в городском округе Елена Мотыль.

«Ежедневно наши менеджеры обзванивают клиентов МосОблЕИРЦ. В день выходит порядка 2 тысяч звонков в Люберцах», - сказала Мотыль.

Она добавила, что общий процент сбора составил на прошедшей неделе 48%.