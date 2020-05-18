РИАМО - 18 мая. В Московской области 18,5 тысяч пациентов с Covid-19 лечатся на дому, из них только 36% имеют какие-то симптомы, сообщила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

«На практике после обследования только около 36% из них имеют какие-то симптомы — температуру, насморк, боль в горле и так далее. Их состояние на контроле: мы создали автобот, который обзванивает этих пациентов и проводит опрос о состоянии здоровья», — сказала Стригункова в интервью газете «Коммерсант».

Глава ведомства объяснила, что если пациент сообщает боту о высокой температуре тела, более 38 градусов, то человека автоматически переключают на вызов врача на дом.

«С апреля мы сделали 260 тысяч таких звонков, и только 1,8 тысячи пациентов потребовался вызов врача на дом, это менее 10%», — добавила министр здравоохранения Подмосковья.

Всем, кто лечится дома, доставляют необходимые препараты. Такие пациенты числятся в информационной системе поликлиник, врач выписывает лекарство лечащемуся амбулаторно и отдает его, когда приходит на осмотр домой.

Пациенты с бессимптомными случаями заражения не принимают лекарства, потому что у препаратов есть побочный эффект.

«Если есть какие-то симптомы, выписываются противовирусные препараты, а вот если состояние человека сложнее, то ему рекомендуется уже специальное лечение», — объяснила Стригункова.

Глава ведомства рассказала, что сейчас активно продвигается проект телемедицины, ее используют 19 учреждений Подмосковья, 120 врачей участвуют в проекте. Пациенты записываются к врачу на дистанционный прием через портал «Госуслуги».

«Уже 4,5 тысячи таких консультаций проведено. Информацию о такой возможности мы разослали 30 тысячам пациентов по электронной почте, и у кого была такая необходимость, записались и получили консультацию необходимого специалиста. Сначала было мало обращений от жителей, но теперь их число начало быстро расти», — подчеркнула Стригункова.

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Текстовая трансляция

18 МАЯ

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