РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 мая. В Балашихе за 2 недели выполнили работы по перепрофилированию помещений филиала №3 балашихинской областной больницы в микрорайоне Керамик в инфекционный центр на 190 мест для больных с коронавирусной инфекцией, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

В ходе переоборудования медучреждение полностью не закрывали, а освобождали по одному этажу.

«В главном 4-х этажном корпусе ранее было 6 кислородных точек, сейчас их 155. Также выполнен косметический ремонт, помещения разделили на «чистую» и «грязную» зоны с санпропускниками. Полностью переоборудовали инфекционное отделение. Там сделали боксы, реанимационную плату на 2 места, подвели кислород. В общей сложности в медучреждении получилось 190 коек для больных с пневмонией», - говорится в сообщении.

Поступивших пациентов обследуют – замеряют температуру, проводят исследования на компьютерном томографе или рентгене на наличие пневмонии, если она подтверждается, то больных госпитализируют. Также берется мазок на коронавирус. Если результат положительный – пациента переводят в ранее временно перепрофилированный роддом в микрорайоне Саввино под инфекционное отделение на 400 коек.

Коллектив Балашихинской областной больницы полностью обеспечили необходимыми индивидуальными средствами защиты – медицинскими масками, бахилами, защитными очками и противочумными костюмами. 15 мая в соответствии с указом президента России Владимира Путина и постановлением губернатора региона Андрея Воробьева медперсонал получил стимулирующие выплаты в полном объеме за апрель.