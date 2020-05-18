РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 мая. Московский государственный областной университет (МГОУ) городского округа Мытищи проведет в понедельник вебинар про рынок труда после пандемии коронавируса, сообщается в Instagram-аккаунте вуза.

«Не секрет, что рынок труда «до» и «после» пандемии Covid-19 будет сильно отличаться. Если мы хотим быть востребованным специалистом, определенно должны знать, к чему готовиться уже в ближайшем будущем. Михаил Николаевич Лавров, кандидат экономических наук, доцент, заместитель декана экономического факультета по научной работе, проведет вебинар на тему «Рынок труда: что будет после пандемии?», - говорится в сообщении.

⠀

На онлайн-встрече участники познакомятся с современными тенденциями развития рынка труда, прогнозами его развития после окончания пандемии.

Начало онлайн-мероприятия в 18:00, пройти регистрацию можно по ссылке в шапке профиля Instagram-аккаунта МГОУ.