РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мая. Жителей подмосковного Подольска приглашают присоединиться к спортивному челленджу и выложить видео своей тренировки в соцсетях до 20 мая, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В подмосковном Подольске до 20 мая проводится спортивный челлендж, принять участие в котором смогут все желающие. Для участия нужно выложить видео своей тренировки (не более трех минут) в соцсетях, написать район места жительства в округе, отметить @sportcom_podolsk и поставить хештег #зачестьрайонавославуспортакарантин», - говорится в сообщении.

Среди участников разыгрываются памятные призы комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Подольск по трем категориям: «Самая спортивная семья»; «Самый спортивный ребенок»; «Самое лучшее видео».