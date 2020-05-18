РИАМО - 18 мая. В Московской области за прошедшие сутки выявили 921 случай заражения Covid-19, за весь период зафиксировано 28290 случаев инфицирования, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

По всей стране выявили 8926 новых случаев Covid-19. За сутки выздоровели 2722 человека, умер 91 пациент. За все время в России выявили 290678 случаев заражения, вылечили 70209 человек, скончались 2722 пациента.

В Подмосковье действует режим самоизоляции для жителей. Кроме того, для поездок на транспорте обязателен цифровой пропуск. В общественных местах нужно надевать маски или респираторы.

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Текстовая трансляция

18 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 926 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 921 заболевших. В Москве - 3 238.

- В Подмосковье выявили почти две тысячи случаев заражения коронавирусом среди медиков, умерло от пневмонии и коронавируса 16 медработников.

- Коронавирус выявили у 1617 российских военнослужащих. Число вылечившихся от коронавируса в российской армии составило уже 830 человек.

- 1423 жителя столицы выздоровели от коронавируса после соответствующего лечения. За все время в Москве от Covid-2019 вылечились 28 913 пациентов.

- Еще 77 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. Всего с начала пандемии в городе умерли 1580 пациента с коронавирусом.