РИАМО - 18 мая. В столице за сутки выявили 3238 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее количество случаев инфицирования достигло 146062, говорится в сообщении московского оперштаба по коронавирусу.

В России выявили 8926 случаев коронавируса за сутки. За весь период пандемии в стране зафиксировали 290678 случаев Covid-19, 70209 человек выздоровели, 2722 умерли.

Жители столицы обязаны соблюдать режим самоизоляции, из дома можно выходить только по веским причинам.

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Текстовая трансляция

18 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 926 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 921 заболевших. В Москве - 3 238.

- В Подмосковье выявили почти две тысячи случаев заражения коронавирусом среди медиков, умерло от пневмонии и коронавируса 16 медработников.

- Коронавирус выявили у 1617 российских военнослужащих. Число вылечившихся от коронавируса в российской армии составило уже 830 человек.

- 1423 жителя столицы выздоровели от коронавируса после соответствующего лечения. За все время в Москве от Covid-2019 вылечились 28 913 пациентов.

- Еще 77 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. Всего с начала пандемии в городе умерли 1580 пациента с коронавирусом.